'Izračunali so, da bo trajalo 200 let, če se bomo za enakopravnost žensk borili v tem tempu. Narediti moramo nekaj radikalnega. Podpiram kvote, čeprav so se mi je včasih zdelo ponižujoče, ampak nočem tako dolgo čakati,' je na dogodku o ženskem vodenju Posvetilo ljubezni dejala dr. Danica Purg, dekanja in direktorica IEDC-Poslovne šole Bled.



