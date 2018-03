Kopitar in Kralji v Los Angelesu gostijo Ovečkina in druščino Sportal V hokejski ligi NHL je na delu spet Anže Kopitar, ki se s svojimi soigralci Los Angeles Kings se na domačem ledu meri z ruskim ostrostrelcem Aleksandrom Ovečkinom in druščino iz moštva Washington Capitals. Ti imajo v tej sezoni na računu eno zmago več, v edinem medsebojnem srečanju decembra lani pa so s 5:2 zmagali Kralji.

Oglasi