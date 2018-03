Prinašajo pomoč in upanje Gorenjski glas V ponedeljek so v dvorani Glasbene šole Radovljica podelili priznanja Civilne zaščite še posameznikom in organizacijam z Gorenjskega, ki so se lani še posebej izkazali s solidarnostjo.

