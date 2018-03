Do konca vztrajal, da je pretep prespal Delo Ptuj – Petčlanski sodni senat je 57-letnega Franca Vajdo in njegovega 14 let mlajšega prijatelja Andreja Bagarija včeraj spoznal za kriva uboja 64-letnega Srečka Marina. Nekdanjemu policistu Vajdi so prisodili 14 let zapora, njegov pajdaš pa jo je odnesel z dvema letoma manj. Brigita Petek, ki je v postopku zagovarjala Vajdo, je takoj po izreku sodbe napovedala, da se bo pritožila višjim sodniko

