Poljski predsednik Duda se je opravičil Judom, ki so jih komunisti izgnali iz države Reporter Poljski predsednik Andrzej Duda se je včeraj opravičil Judom, ki so jih pred 50 leti izgnali iz države v času protisemitske kampanje takratnega komunističnega režima. Do opravičila prihaja v času, ko je Varšava deležna kritik zaradi uveljavitve spornega z

Sorodno

Oglasi