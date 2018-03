Zagorelo v proizvodnji hali Elana, škoda ne bo velika RTV Slovenija Zaradi preskoka iskre je dopoldne zagorelo v proizvodnji hali družbe Elan. Ogenj so omejili in pogasili že delavci in tovarniški gasilci, gasilci pa so pomagali prezračiti stavbo.

