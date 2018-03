Lažne novice se širijo hitreje kot resnične Svet kapitala Neresnične informacije se na spletu širijo hitreje kot resnične, so ugotovili ameriški znanstveniki. V nasprotju s splošnim prepričanjem jih širijo predvsem ljudje in ne avtomatizirani računi oziroma boti, so še zapisali v študiji, objavljeni v četrtek v znanstveni reviji Science.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Ana Bucik

Rok Marguč

Žan Košir

Maruša Ferk