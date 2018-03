Novomeščanki Malči Božič in Ivanko Mestnik druži dolgoletno prijateljstvo, še iz službenih let, saj sta bili obe učiteljici v OŠ Šmihel. A imata še eno skupno lastnost – literarno ustvarjanje. Medtem ko je Mestnikova izdala že več knjig, pa je Božičeva nedavno predstavila svoj knjižni prvenec, za katerega ji je Mestnikova napisala spremno besedo. Veselje je bilo obojestransko in iskreno. preberite ...