Razvpiti ameriški poslovnež Martin Shkreli obsojen na sedem let zapora. Njegov odvetnik: Včasih bi g 24ur.com Razvpiti ameriški poslovnež albanskega rodu Martin Shkreli, ki je po odkupu pravic za zdravilo za aids ceno ene tablete zvišal iz 11 evrov na več kot 650, je obsojen na sedem let zapora. A obsodili ga niso zaradi oderuških cen, pač pa zaradi poneverb vrednostnih papirjev. Zaplenili so mu še šest milijonov evrov, plačati bo moral tudi 60.000 evrov kazni.

