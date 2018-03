Damask -Največje mesto v Vzhodni Guti so sirske vladne sile danes odrezale od preostanka enklave, ki jo nadzorujejo sirski uporniki. Tako so območje, ki velja za zadnje oporišče upornikov blizu prestolnice Damask, razklali na tri dele - mesto Duma in njeno okolico, ki so jo vladne sile tudi obstreljevale, mesto Harasta in preostanek enklave na jugu. Vojska je po poročanju Sirskega observatorija