Nedavno objavljen članek v Dolenjskem listu o odvezanih psih na Trebelnem odmeva. Med drugim ga je prebrala tudi bralka iz Novega mesta, ki ji ne gre v glavo, da so prebivalci Mirnske in Temeniške doline zaradi izpuščenih psov dobili po dvesto evrov kazni, Romom iz okolice Novega mesta, ki imajo veliko takih psov, ki obenem niso še niti cepljeni in vse noči lajajo ter motijo okoliške prebivalce, ...