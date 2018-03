VIDEO: Razstrta skrivnost preteklosti: izjemna arheološka najdba pod rimsko podzemno železnico 24ur.com Italijanske arheologe navdušuje izjemna najdba. Na liniji C rimske podzemne železnice so namreč naleteli na izredno ohranjeno Hišo poveljnika bližnje vojašnice, ki pa so jo odkrili pred dvema letoma. Gre za prvo tovrstno najdbo v Rimu. Na istem območju so sicer že lani odkrili pravi 'zaklad' - hišo iz 2. stoletja, ki jo je zajel požar in je do izkopavanj ostala bolj ali manj nedotaknjena.

