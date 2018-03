Lažne novice se širijo precej hitreje Dnevnik Znanstveniki z ugledne univerze MIT so izvedli najobsežnejšo raziskavo širjenja lažnih novic doslej in svoja dognanja predstavili v znanstveni reviji Science. Raziskava obsega 126.000 resničnih in lažnih informacij, ki jih je med letoma 2006 in 2017...

