Mayeva danes o zastrupitvi Sergeja Skripala: bo prst javno uperila v Rusijo? 24ur.com Theresa May bo vodila sestanek svoje ekipe za nacionalno varnost, potem ko so v restavraciji zastrupili nekdanjega dvojnega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko. Na mizi naj bi premierka imela diplomatske izgone in preklice vizumov za ljudi, povezane s Kremljem.

