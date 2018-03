Adrenalin, vratolomne akrobacije in dih jemajoči viralni videi so zagotovo tri stvari, ki jih Slovenija povezuje z akrobati Dunking Devils. Po skoku čez parni vlak so tokrat izvedli še bolj ekstremen skok, in to skoraj 300 metrov nad tlemi! V sodelovanju z Veliko planino so postavili najbolj noro gugalnico na svetu, kjer so prosto skakali v prepad z najvišje točke gondole. Vrtoglavi video posnetek, ki požene strah v kosti tudi najbolj pogumnim, je že viralno zaokrožil po spletu.