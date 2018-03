To so zanimivi običaji, ki veljajo za gregorjevo SiOL.net 12. marec velja za dan, ko praznujemo slovensko valentinovo ali, bolje rečeno, gregorjevo – dan, ko se ptički ženijo in ko pozdravljamo pomlad. Še danes je na praznik vezanih mnogo zanimivih običajev, ki razveseljujejo predvsem najmlajše.

