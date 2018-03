Katmandu - Bangladeško letalo s 67 potniki na krovu je med pristajanjem strmoglavilo blizu letališča v nepalski prestolnici Katmandu. Gasilci se še vedno borijo z ognjenimi zublji, ki so zajeli razbitino, in rešujejo potnike. Potniško letalo je strmoglavilo vzhodno od pristajalne steze edinega nepalskega letališča na nogometno igrišče in zagorelo. V času nesreče je bilo na letalu 67 potnikov in