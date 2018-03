Obremenitev zraka s cvetnim prahom bo v prihodnjih toplih dneh narasla, so napovedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Prevladoval bo cvetni prah jelše, v Primorju cipres. V zraku bo prisoten cvetni prah leske in v manjši meri drugih nizko alergenih vrst. V pomladanskem vremenu bo narasla obremenitev zraka s cvetnim prahom jelše, lahko tudi do visokih vrednosti. Prisoten bo cvet