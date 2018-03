Policisti so morali tovornjakarja, ki je vijugal po avtocesti, na silo izvleči iz vozila Dnevnik Novomeški policisti so v nedeljo zjutraj na avtocesti proti Novemu mestu morali uporabiti silo, da so iz tovornjaka, ki je vijugal po cesti, izvlekli voznika, ki zaradi zdravstvenih težav ni bil zmožen voziti. Bolgaru so prepovedali nadaljnjo vožnjo...

