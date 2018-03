20 let organizacije ITF: 'Izzivov je veliko. Mine ne izbirajo žrtev, postajajo celo vedno pametnejše 24ur.com Kaj imata skupnega 13-letna Nataliia iz Ukrajine in doktor znanosti Ken Rutherford iz ZDA? Oba sta obraz organizacije ITF, ki že dve desetletji pomaga pri deminiranju in nudi podporo žrtvam min. Nataliia in Ken sta na minskem polju izgubila ud, ne pa tudi volje do življenja. ITF deluje že v 31 državah sveta, izzivov je veliko, mine namreč postajajo vedno "pametnejše".

