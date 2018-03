VIDEO: Teksas pretresajo napadi s paketi bombami: 'Strah me je pogledati v poštni nabiralnik' 24ur.com Teksas pretresajo napadi s paketi bombami. Policija sumi, da gre za zločine iz sovraštva, saj so bile vse žrtve pripadniki manjšin. Prva bomba je ubila 39-letnega moškega, druga 17-letnega najstnika in resno ranila 40-letnico. Lažje ranjena je bila še 75-letna ženska. Pakete bombe je napadalec najverjetneje dostavil sam in jih pustil pred vrati.

