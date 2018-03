Evropska komisija je predstavila poročilo o sistemu hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih za leto 2017. Po sistemu RAPEX je bilo poslanih več kot 2 000 obvestil o nevarnih izdelkih. Na vrhu seznama odkritih in s trga umaknjenih nevarnih izdelkov so bile igrače (lani še posebej pogosto priljubljene vrtavke fidget spinner) avtomobili in motorna kolesa.