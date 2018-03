V Kinu Šiška Ljubljana si lahko do 31. marca ogledate instalacijo režiserke in videastke Valerie Wolf Gang z naslovom Resničnostni šov: Projekt vivarij, s katero umetnica obiskovalcem ponuja alternativo popreprostenim, komercialnim, ponižujočim in neinteligentnim TV vsebinam, ki jih dnevno srečujemo. Valerie Wolf Gang deluje na področju neodvisne filmske produkcije in sodobnih umetniških praks.