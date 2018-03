Šketa po umoru v Zagorju na tožilstvu odredil strokovni pregled SiOL.net Generalni državni tožilec Drago Šketa je v zadevi izpustitve osumljenca za umor v Zagorju ob Savi iz policijskega pridržanja odredil strokovni pregled, so sporočili z Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Kot so pojasnili na policiji, osumljenec v policijskem pridržanju ni bil zaslišan, ker je državni tožilec odpravil pridržanje, s tem pa ni prišlo do privedbe k preiskovalnemu sodniku.

