Sumljiv moški napadel policista, ki je sprehajal psa SiOL.net Gorenjski policist je v petek zvečer med sprehajanjem psa na območju Domžal opazil sumljivega moškega. Ko je do njega pristopil, ga je ta napadel in ga lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

