Na Sečovljah zasegli 196 kilogramov tobaka Dnevnik Na mejnem prehodu Sečovlje so včeraj zvečer zasegli 196 kilogramov tobaka, ki sta ga prevažala 43-letni državljan Slovenije in 19-letna državljanka BiH, ki naj bi bila lastnica tobaka. Policisti bodo zadevo predali v nadaljnjo obravnavo carini. tak

