Policisti na Metelkovi v Ljubljani prijeli Senegalca s 16,9 grama prepovedane droge Nova24TV Policisti Policijske uprave Ljubljana so v petek, 9. marca, v popoldanskem času zaradi suma posesti in nadaljnje preprodaje prepovedanih drog odvzeli prostost 39-letnemu moškemu, državljanu Senegala. Zasegli so mu 16,9 grama konoplje. Prejšnji vikend smo v uredništvo Nova24TV prejeli informacijo, da so policisti na območju Metelkove, znanega območja, kjer se zadržujejo preprodajalci in uživalci prepovedanih […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Zlatko Zahovič

Miro Cerar

Marko Šuler

Jernej Damjan