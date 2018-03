Šolniki znova stavkajo: pouka ni, v šolah in vrtcih zagotavljajo le nujno varstvo 24ur.com V več kot 90 odstotkih javnih vrtcev in šol bo danes potekala stavka. Ob 12. uri bodo v enajstih mestih pripravili tudi protestne shode. Sviz starše poziva, naj danes otrok ne pošiljajo v vrtce in šole, razen če res ni druge možnosti.

Sorodno





















































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Branimir Štrukelj

Miro Cerar

Andrej Čuš

Srečko Katanec

Robert Kristan