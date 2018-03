Merklova v četrti mandat in tretjo veliko koalicijo s socialdemokrati Delo Berlin - Skoraj pol leta po volitvah v bundestag Nemčija končno dobiva svojo novo vlado, krščanskodemokratska kanclerka Angela Merkel pa svoj že četrti mandat in tretjo veliko koalicijo s socialdemokrati. V Nemčiji in Evropi so mnogi olajšani, saj bi nadaljevanje politične negotovosti v osrednji državi Stare celine upočasnilo tudi številne druge procese v vse bolj napetem in nevarnem svetu. A če

