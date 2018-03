Ljubljana – Slovenski startupi so lani na treh platformah za množično financiranje iskali 1,1 milijona evrov, zbrali pa 743.500 evrov sredstev. Število zagnanih projektov se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo, upadla je tudi uspešnost, so pa ekipe bistveno bolj pripravljene na kampanje, je danes povedal poznavalec množičnega financiranja Žiga Berce. V lanskem letu so startupi na platformah K