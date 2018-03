Olimpija s peto zaporedno zmago povišala prednost pred Mariborom Dnevnik Ljubljančani so prišli še do pete zaporedne spomladanske zmage. Izbranci Igorja Bišćana so bili tokrat boljši tekmec od Velenjčanov, kar so potrdili z visoko zmago (4:0), ki pa bi bila lahko še višja, če ne bi zeleno-beli zapravili še nekaterih

