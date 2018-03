Kriminalist Dedić z začasno odredbo za umik jumbo plakatov Dnevnik V Odvetniški družbi Pirc Musar in partnerji so v imenu kriminalista Nermina Dedića kot neresnične in žaljive označili jumbo plakate, ki Dediću očitajo ponareditev dokumenta. Ker na zahtevo po umiku oglasov niso dobili odgovora naročnika oglasa,...

