Zvezdniški par Beyonce in Jay-Z sta napovedala skupno turnejo “On the Run II”! Na odre bosta ponovno skupaj stopila junija. Turnejo sta napovedala v spodnjem videu, namignila pa sta tudi na poroko. Po Evropi se bosta sicer gibala junija in julija, s čimer sta razveselila mnogo oboževalcev. PREBERITE TUDI: Jay-Z končno priznal: Prevaral sem Beyonce […]