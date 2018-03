Gorica in Aluminij po prvo zmago, Olimpija ušla Mariboru na +7 Sportal Ker so nogometaši Maribora v derbiju 23. kroga Prve lige Telekom Slovenije doma izgubili proti Domžalam (1:2), je Olimpija z zmago nad velenjskim Rudarjem (4:0) največjemu tekmecu s tekmo več pobegnila za sedem točk. Celjani so doma visoko odpravili Triglav (5:2), napadalec Kranjčanov Matej Poplatnik pa je postal prvi strelec tekmovanja. Danes se bosta v zadnji tekmi kroga pomerila Gorica in Aluminij.

