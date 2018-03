20 let zapora za 88-letnega Ivana Grobina, ki je umoril 70 letno partnerico Reporter Na mariborskem okrožnem sodišču je bil Ivan Grobin v ponovljenem sojenju ponovno spoznan za krivega umora 70-letne partnerice. Tudi novi sodni senat mu je pripisal kaznivo dejanje umora iz brezobzirnega maščevanja in mu danes izrekel kazen 20 let zapora.

