V šolskem letu 2016-2017 je več kot 12,2 milijona otrok v 79.000 šolah sodelovalo v shemi sadja in zelenjave EU, okrog 18 milijonov otrok pa v shemi mleka EU. To predstavlja več kot 74.000 ton sadja in zelenjave in več kot 285.000 ton mlečnih proizvodov, ki so bili razdeljeni večinoma otrokom, starim med šest in deset let, so sporočili iz Bruslja.