Lovec na naciste odbrusil hrvaški predsednici Kolindi: Zgrožen sam nad vašimi izjavami, očitno ste p topnews.si Direktor Centra Simon Wiesenthal v Jeruzalemu in lovec na naciste Efraim Zuroff je zgrožen nad izjavami, ki jih je izrekla hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović med svojim obiskom v Argentini, ko je sporočila, da je ponosna na vse generacije Hrvatov, ki so prišle v to državo. Direktor Zuroff je zaradi tega hrvaški predsednici poslal pismo v…

