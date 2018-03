Več žrtev v zrušenju nadhoda za pešce v predmestju Miamija Dnevnik V predmestju Miamija se je na avenijo pod njim porušil še ne do konca zgrajeni 50 metrov dolg in 950 ton težak betonski nadhod za pešce in pod seboj pokopal nekaj avtomobilov. Policija poroča, da je verjetno več smrtnih žrtev.

