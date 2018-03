V Slovenskem stalnem gledališču Trst bodo nocoj premierno uprizorili Ukročeno trmoglavko. Shakespearova komedija, napisana v drugi polovici 16. stoletja, pripoveduje zgodbo o Katarini, izjemno ostri in nepodredljivi ženski. Zaradi značajskih lastnosti štrli iz takratnih družbenih konvencij, zato je nihče noče zasnubiti. No, izziv je za mladega plemiča Petruccia, ki se odloči, da bo vzkipljivo in