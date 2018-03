50 let pokola v My Lai - najprej velika zmaga, nato simbol divjanja ameriške vojske 24ur.com Svet obeležuje 50 let pokola v Vietnamu, ko so ameriški vojaki v vasicah s skupnim imenom My Lai pobili od 300 do 500 neoboroženih civilistov, žensk, moških, otrok in starcev. Američani so dogodek najprej prikazali kot veliko zmago proti komunističnim upornikom, resnica o pokolu je prišla v javnost šele novembra 1969. Kaznovanih je bilo le nekaj vojakov in častnikov.

