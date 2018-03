Zrušitev nadhoda v Miamiju terjala najmanj štiri življenja SiOL.net Nov nadhod za pešce pri kampusu univerze Florida International (FIU) v predmestju Miamija Sweetwater se je zrušil na cesto. Še ne do konca zgrajena 53 metrov dolga in 950 ton težka konstrukcija je pod seboj pokopala najmanj osem avtomobilov in terjala štiri življenja.

