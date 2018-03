Ledeni mož Ötzi nadaljuje življenje na filmskem platnu 24ur.com Leta 1991 sta nemška turista po naključju na ledeniku v Italiji, Ötzalskih Alpah blizu meje z Avstrijo, naletela na ohranjeno truplo in še sanjalo se jima ni, da gre za 5300 let staro mumijo, danes slavnega Ötzija. Z njim se je ukvarjal ves svet, na dan so prihajale vedno nove podrobnosti iz Ötzijevega življenja, ki se zdaj nadaljuje na filmu.

