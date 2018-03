Nyon - Na sedežu evropske nogometne zveze (Uefa) so danes izžrebali četrtfinalne pare lige prvakov. Med najboljših osem ekip so se uvrstili trije predstavniki Španije, po dva iz Italije in Anglije ter nemški Bayern. Pari četrtfinala lige prvakov:Barcelona - RomaLiverpool - Manchester CityBayern - SevillaJuventus - Real MadridV reprizi lanskega finala - takrat so se s 4:1 veselili Madridčani - se