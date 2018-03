Pol stoletja od najhujšega pokola ameriške vojske v Vietnamu Dnevnik Pred 50 let so ameriški vojaki v Vietnamu v vasicah s skupnim imenom My Lai pobili po različnih podatkih od 300 do 500 neoboroženih civilistov, moških, žensk, otrok in starcev, kar so Američani najprej prikazali kot veliko zmago proti komunističnim

