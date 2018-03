Miami – V predmestju Miamija se je na avenijo porušil še ne do konca zgrajeni 53 metrov dolg in 950 ton težak betonski nadhod za pešce in pod seboj pokopal šest oseb in najmanj osem avtomobilov. Nesreča se je zgodila pri kampusu univerze Florida International (FIU) v miamijskem predmestju Sweetwater. Šef gasilcev okrožja Miami-Dade Dave Downey je včeraj zvečer več ur po nesreči dejal, da lahko p