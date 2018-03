Neverjeten prizor: z ruskega letala je popadalo več ton zlata (VIDEO) Reporter Rusko tovorno letalo je v četrtek med vzletom v mestu Jakutsk na ruskem Daljnem vzhodu izgubilo več kot 170 zlatih palic, ki so skupaj tehtale okoli 3,4 tone. Ves izgubljeni tovor so našli, so sporočili. "Ko se je letalo dvignilo, se je tovor premaknil in

Sorodno





Oglasi Omenjeni Kanada Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Janez Janša

Borut Pahor

Karl Erjavec

Branimir Štrukelj