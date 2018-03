Ameriška glasbenica Madonna se bo režijsko spopadla s projektom, do katerega, kot pravi, čuti strast in predanost. Film v njeni režiji bo temeljil na resnični zgodbi Michaele DePrince, vojne sirote iz Sierre Leone, ki je zrasla v vodilno balerino. Posneli ga bodo po spominih, zapisanih v knjigi Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina.