VIDEO: Mourinhu se je 'snelo': Portugalec medijem pripravil 12-minutno predavanje o nogometni dedišč 24ur.com Otoški novinarji so na petkovi novinarski konferenci prišli na svoj račun, ko je trener Manchester Uniteda Jose Mourinho že dolgo ne tako čustveno "eksplodiral" in praktično neprekinjeno kar 12 minut govoril pred mikrofoni. Očitno je nedavni poraz s Sevillo in izpad iz Lige prvakov pustil posledice.

Oglasi Omenjeni Jose Mourinho

Manchester United Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Domen Prevc

Peter Prevc

Jernej Damjan

Borut Pahor