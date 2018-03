Ohridsko jezero poplavilo Dnevnik Močan južni veter, ki piha s hitrostjo do 100 kilometrov na uro, je na Ohridskem jezeru v Makedoniji povzročil do dva metra visoke valove, ki so poplavili obalne dele mesta Ohrid in kraja Struga ter dvignili raven vode do skrajne meje, Plaže okoli...

