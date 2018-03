Začetek novega tedna bo oblačen, občasno bo naletaval sneg SiOL.net Danes bo oblačno, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

